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МВД Казахстана принимает меры по снижению преступности в Алма-Ате

Общество

Министр рассказал о мерах по поимке убийц фигуриста Дениса Тена

МВД Казахстана принимает меры по снижению преступности в Алма-Ате
Rio Murr from Minsk, Belarus
Полиция Казахстана

Алма-Ата, Казахстан, 7 августа 2018, 17:26 — REGNUM  В Алма-Ате принимаются меры по нормализации криминогенной обстановки после убийства известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, заявил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов по итогам заседания объединенной коллегии МВД Казахстана и России. Об этом 7 августа сообщает агентство «КазТАГ».

Министр рассказал о мерах по поимке убийц фигуриста. По словам Касымова, первый подозреваемый был задержан через шесть часов после происшествия. Позже были задержаны еще два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в 15:00 в Алма-Ате двое злоумышленников пытались снять боковое зеркало с автомобиля Lexus GX 460, принадлежащего Денису Тену. В результате между спортсменом и злоумышленниками завязалась потасовка, в ходе которой преступники нанесли ножевое ранение Тену, от которого он скончался.

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