Ещё и автобусы запретим! Украине мало остановки ж/д сообщения с Россией

Киев, , 16:54 — REGNUM Украина не должна ограничиваться прекращением железнодорожного сообщения с Россией, но и отменить автобусные рейсы, предложил 7 августа в своем «Фейсбуке» первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

По его мнению, инициатива главы Министерства инфраструктуры Украины Омеляна по остановке железнодорожного сообщения с Россией является «однозначно правильной», но ее надо дополнить еще и прекращением автобусного сообщения.

«Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — написал Гданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в телеэфире, что Киев обдумывает варианты полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на то, что пассажирский поезд «Киев — Москва» по итогам 2017 года является самым востребованным и прибыльным.

Напомним, в октябре 2015 года официальный Киев полностью отменил авиасообщение между Россией и Украиной.

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