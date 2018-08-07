В Зауралье укрепление берега озера привело в полицию

Курган, , 16:50 — REGNUM На курганском озере Горькое-Виктория местный житель укрепил дно берега железобетонными плитами и отсыпным грунтом. По мнению природоохранной прокуратуры тем самым он нанёс акватории экологический ущерб на сумму в 4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Озеро Горькое-Виктория является лечебно-оздоровительным с иловой грязью, минеральной водой и рапой. Месторождение лечебной грязи водоема относится к участкам недр федерального значения.

Разрешения на проведение строительства на особо охраняемой природной территорий мужчине не выдавалось. Кроме того, изменение дна и берегов осуществляется лишь при наличии права пользования водным объектом.

Изменение дна озера, по мнению природоохранной прокуратуры, является нарушением закона. Тем самым экологии Щучанского района был нанесён ущерб в размере более 4 млн рублей. Прокуратура обязало мужчину снести самовольную постройку. Материалы проверки направлены в полицию.