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В Зауралье укрепление берега озера привело в полицию

Общество

Мужчина осуществил незаконные работы на природоохранном объекте

Курган, 7 августа 2018, 16:50 — REGNUM  На курганском озере Горькое-Виктория местный житель укрепил дно берега железобетонными плитами и отсыпным грунтом. По мнению природоохранной прокуратуры тем самым он нанёс акватории экологический ущерб на сумму в 4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Озеро Горькое-Виктория является лечебно-оздоровительным с иловой грязью, минеральной водой и рапой. Месторождение лечебной грязи водоема относится к участкам недр федерального значения.

Разрешения на проведение строительства на особо охраняемой природной территорий мужчине не выдавалось. Кроме того, изменение дна и берегов осуществляется лишь при наличии права пользования водным объектом.

Изменение дна озера, по мнению природоохранной прокуратуры, является нарушением закона. Тем самым экологии Щучанского района был нанесён ущерб в размере более 4 млн рублей. Прокуратура обязало мужчину снести самовольную постройку. Материалы проверки направлены в полицию.

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Охрана природы
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