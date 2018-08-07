На Курбан-байрам Ингушетия отправит в Сирию 18 тыс. тонн продуктов

Магас, , 16:16 — REGNUM В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам Ингушетия окажет Сирии гуманитарную помощь. Акция под названием «Городу Алеппо от народа Ингушетии» состоится 17 августа.

Бойцы российского батальона военной полиции раздадут местным жителям более 18 тонн продуктов питания. Продуктовые наборы получит тысяча семей, пострадавших от военных действий, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе главы Ингушетии. Гуманитарная акция состоится уже в восьмой раз. По традиции она завершится концертом для сирийских граждан с участием местных артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, почти два месяца назад такая же акция состоялась по поводу праздника Ураза-байрам. Всего в город Хомс было отправлено 18 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии. Акция под названием «С Благословенным месяцем Рамадан. Помощь Ингушетии жителям Хомса» прошла в спортивном зале «Абу Зед».

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