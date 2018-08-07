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«Они живут как рабы»: в Италии расследуют кровавые ДТП с мигрантами

Общество

Правительство обещает увеличить число инспекторов по охране труда, а также усилить борьбу с мафией, эксплуатирующей нелегальных мигрантов

«Они живут как рабы»: в Италии расследуют кровавые ДТП с мигрантами
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
На месте аварии

Фоджа, Италия, 7 августа 2018, 16:11 — REGNUM  Правительство Италии после серии трагических ДТП с нелегальными мигрантами предложит увеличить число инспекторов по охране труда, заявил во вторник, 7 августа, вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

По словам вице-премьера, нет никакой потребности вносить поправки в законы, достаточно соблюдать действующие — в частности, тщательнее проверять условия, в которых работают мигранты. Для этого и нужно увеличить число инспекторов.

В начале августа в Италии произошла целая серия ДТП, унесшая жизни 16 мигрантов. Все они занимались сбором помидоров и ехали к месту работы или обратно. В результате самого трагического инцидента погибли сразу 12 человек: их перевозили в грузовике с открытой платформой.

Глава нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико в свою очередь заявил, что ответственность за «рабские условия» работы и жизни мигрантов лежит на мафии, которая экономит на работниках, чей труд не вполне законно использует.

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Политическая жизнь Италии
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