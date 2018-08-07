ЛНР: Из-за нехватки солдат ВСУ используют в подразделениях неонацистов

Луганск, , 16:04 — REGNUM Командованию ВСУ приходится использовать неонацистов для доукомплектации подразделений, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 7 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, ранее командующий «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе Сергей Наев заявил, что добровольческие батальоны, выведенные из зоны ООС, смогут присоединиться к ВСУ в качестве боевых подразделений. Марочко считает, что это — показатель низкой укомплектованности подразделений ВСУ.

Отмечается, что в Донбассе некоторые бригады ВСУ укомплектованы только на 60%.

Напомним, украинская армия в Донбассе находится в плачевном состоянии: задержки зарплат, низкое морально-психологическое состояние, суициды и дезертирства, а также перспектива убивать собственных граждан отпугивают потенциальных военнослужащих.

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