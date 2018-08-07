Землетрясение в Индонезии не напугало отдыхающих на Бали туристов

Джакарта, , 16:02 — REGNUM Туристы, которые в настоящее время отдыхают на индонезийском острове Бали, не торопятся отказываться от пребывания на курорте. По данным туроператоров, бояться им нечего: землетрясение, которое произошло в Индонезии, не затронуло курортные зоны Бали. Туристическая инфраструктура острова не пострадала, а аэропорт работает в штатном режиме.

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«Ситуация на Бали спокойная и благополучная. Паники среди туристов нет. Никто досрочно прервать свой отдых не спешит. Все спокойно отдыхают», — цитирует «Вестник АТОР» слова директора по продажам компании ITM Group Юлии Собканюк.

Добавим, что остров Ломбок, около которого произошло землетрясение, находится на расстоянии около 200 км от Бали. По сообщению отдыхающих, подземные толчки за последние две недели они ощущали не раз, однако они были не сильные.

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7 на популярном у туристов острове Ломбок в Индонезии произошло 5 августа. Его эпицентр находился на глубине 10 км и на расстоянии 50 км от столицы острова, города Матарам. В результате без крова остались тысячи человек, погибли около 100 человек. В МИД РФ сообщили, что среди российских туристов пострадавших не зарегистрировано.

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