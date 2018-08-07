В Риме заключенных привлекут к ремонту дорог

Рим, , 16:02 — REGNUM В Риме будет создана группа из 15 заключенных, которые займутся ремонтом дорожных выбоин и обновлением разметки, сообщает Corriere della Sera во вторник, 7 августа.

Совместный проект министерства юстиции, римской мэрии и дорожной службы предполагает привлечение к работе наименее опасных, с точки зрения тюремной администрации, заключенных. В течение двух месяцев они будут учиться, после чего перейдут к делу. По итогам обучения и работы заключенным предоставят сертификаты.

Сейчас в Риме граждан, лишенных свободы, уже привлекают к общественным работам — уборке садов и парков.