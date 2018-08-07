«Скорая» застряла в новгородском бездорожье: пациентку катили по рельсам

Великий Новгород, , 15:59 — REGNUM Медики новгородской скорой помощи спасли 67-летнюю женщину из деревни Татино Новгородского района, куда нет дороги. Как сообщила сегодня, 7 августа, пресс-служба регионального министерства здравоохранения, медики приняли вызов в 12:40 6 августа от соседа женщины, который сообщил, что её парализовало.

Автомобиль «скорой» смог доехать только до деревни Долгово, что в 37 км от областного центра. Оставшиеся километры до Татино — это болотистая и лесная местность, на подмогу медикам был вызван транспорт областного МЧС. В итоге до деревни добрались по железнодорожным путям. Все 8 км обратного пути вместе с пациенткой, которой требовалась госпитализация, преодолевали по рельсам: женщину катили на импровизированных носилках на колёсах до деревни Болотная, где их встретила машина скорой помощи.

В клинику №1 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода пациентку доставили к 22:00.

«В настоящее время женщина находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В министерстве назвали имена сотрудников новгородской скорой помощи, которые спасли женщину: это фельдшеры Марина Фирстова и Диана Белова, водитель Михаил Лукин.

Отметим, что в деревню Татино можно попасть только по железной дороге. Ранее туда ежедневно ходили пригородные поезда, сейчас поезда проезжают мимо деревни только три раза в неделю.