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В Китае казнили преступника, сбившего на автомобиле школьников

Общество

Злоумышленник 29 декабря 2016 года врезался на большой скорости в группу детей, выходивших из учебного заведения

В Китае казнили преступника, сбившего на автомобиле школьников
Цитата из х/ф «Арсенал». Реж. Александр Довженко. 1928. СССР
Расстрел

Пекин, 7 августа 2018, 15:52 — REGNUM  Верховный суд КНР санкционировал приведение в исполнение смертного приговора в отношении преступника, сбившего на автомобиле в городе Наньян китайской провинции Хайнань группу школьников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что злоумышленник 29 декабря 2016 года врезался на большой скорости в группу детей, выходивших из учебного заведения, в результате чего один из школьников погиб и ещё 11 пострадали. Суд приговорил местного жителя к высшей мере наказания. После оглашения приговора преступник пытался обжаловать его, однако Верховный суд КНР утвердил приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Китае неизвестный напал на учащихся средней школы уезда Минчжи округа Юйлинь в тот момент, когда дети выходили из учебного заведения. В результате атаки 12 человек получили ранения, семеро школьников погибли.

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