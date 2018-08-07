Гройсман пообещал первоклассникам новый госстандарт для школ

Киев, , 15:43 — REGNUM По новому государственному стандарту будут учиться первоклассники Украины с 1 сентября 2018 года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «112 Украина».

По его словам, за лето 22 тыс. учителей прошли переподготовку, а на новое оснащение классов начальной школы было выделено почти 1 млрд гривен ($37 млн).

Напомним, ранее министерство образования и науки Украины заявило о начале программы популяризации среди украинских школьников мифа о «голодоморе 1932−1933 годов».

Также в Днепропетровске (с 2016 года переименован в Днепр) мэр города Борис Филатов пообещал устроить массовые «зачистки» в школах: всех «пророссийских» учителей и директоров уволят, а это, по данным Филатова, более 30% всех днепропетровских педагогов.

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