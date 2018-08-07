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Адвокаты экс-полковника СК Ламонова обжаловали приговор

Общество

Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере

Москва, 7 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего замначальника управления собственной безопасности СКР полковника Александра Ламонова подали его защитники. Об этом 7 августа сообщает RT.

Обращение поступило в Мосгорсуд 6 августа. Речь идет о коррупционном деле.

26 июля Мосгорсуд приговорил экс-полковника к пяти годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 32 млн рублей. Кроме того, суд лишил Ламонова звания полковника юстиции.

Бывший полковник СК был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере от бизнесмена Олега Шейхаметова. Ламонов получил деньги за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец — правой руки «вора в законе» Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд приговорил полковника СКР к пяти годам колонии по делу о взятке

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Дело вора в законе Шакро Молодого
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