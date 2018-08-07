Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии привлекает туристов экстримом

Черкесск, , 15:34 — REGNUM Поток туристов на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии летом 2018 года вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за два летних месяца на курорте побывало 15 тыс. отдыхающих. При этом статистика учитывает лишь тех, кто воспользовался услугами канатных дорог, отметили в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Учета же тех, кто просто приехал отдохнуть, без подъема на двух уже открытых канатках — гондольном подъемнике «Млечный путь» и кресельном — «Спутник», не ведется, сообщили ИА REGNUM 7 августа в компании. Гостям курорта интересны новые туристические маршруты и услуги, а том числе связанные с экстремальным туризмом. В их числе скалолазание и полеты на параплане, прогулки на сигвеях, гироскутерах, квадроциклах. На курорте организованы конные экскурсии, работает веревочный парк, установлены два детских батутных центра.

Больше всего любят бывать в «Архызе» гости из соседних регионов — Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, а также туристы из Волгоградской области и Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сезон новогодних праздников 2018 года число туристов, посетивших горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии выросло на 50% по сравнению с тем же периодом 2017 года, увеличившись до 120 тысяч человек. Всего в 1 квартале 2018 года курорт посетило 150 тыс. человек.

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