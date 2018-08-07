В Тверской области модернизируют систему профобразования: Руденя

Тверь, , 15:31 — REGNUM В систему среднего профобразования Тверской области должны быть внедрены практико-ориентированные программы. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства 7 августа. Программа модернизации системы среднего профессионального образования в регионе рассматривалась в качестве первого вопроса на заседании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, реализация проекта предполагает сокращение дефицита кадров на рынке труда и повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей на территории региона.

«В настоящее время по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разрабатывается Национальный проект в сфере образования. В нём особое внимание будет уделено внедрению практико-ориентированных программ, а также формированию системы непрерывного обновления работающими гражданами своих знаний и навыков, с учётом перехода к цифровой экономике. Этот подход должен стать основным при модернизации системы среднего профессионального образования в Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Приоритетной задачей, как отмечалось на заседании, сегодня является создание в колледжах современной инфраструктуры и единого образовательного пространства. Также необходимо уделять внимание повышению квалификации педагогов.

Еще одна важная задача — создание на территории региона отраслевых образовательно-производственных кластеров с участием работодателей по самым разным направлениям: промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт, строительство, образование, информационные технологии, здравоохранение, культура. Кластеры будут курировать, в том числе, формирование контрольных цифр приёма в учебные заведения по отраслям, внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения, привлечение специалистов для проведения мастер-классов, расширение списка предприятий-партнёров, где студенты смогут проходить практику и стажировки, содействие в трудоустройстве выпускников, профориентационную работу.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: в регионе должна быть сформирована система профориентации школьников, направленную на популяризацию профессий, актуальных для региона.

«Основная задача — обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки, по специальностям, востребованным на рынке труда», — подчеркнул Игорь Руденя.

До 2024 года на базе уже действующих колледжей планируется создать девять специализированных центров компетенций — тренировочных баз для подготовки участников международных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Также продолжится начатая в 2017 году работа по закреплению профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами для повышения качества подготовки кадров для отрасли и их дальнейшего трудоустройства. Так, Тверской колледж сервиса и туризма с начала нового учебного года будет закреплен за областным министерством туризма.

Программа Верхневолжья по модернизации системы среднего профобразования уже получила высокую оценку со стороны Минобразования РФ. Тверской области предложено войти в рабочую группу по реализации проекта на федеральном уровне.

Напомним, на данный момент на территории Тверской области работает 52 организации профобразования, по 179 специальностям и более чем 1000 программ профессиональной подготовки обучаются свыше 25 тысяч человек. 70% выпускников тверских колледжей устраиваются на работу, из них 43% — на территории региона. К 2024 году планируется довести этот показатель до 50%.

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