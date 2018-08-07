Судебный пристав нестандартно решил вопрос с владельцами стада коров

Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге судебному приставу пришлось по решению суда переселить целое стадо коров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП 7 августа, с задачей сотрудник ведомства справился, однако подход проявил нестандартный.

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Как пояснили в ведомстве, конфликт, причиной которого стали 11 коров, разгорелся между соседями в одном из посёлков Пушкинского района Санкт-Петербурга. Животных содержали на своем участки сёстры-фермеры, однако соседство с рогатым скотом не устраивало соседей, и они обратились в суд. Служители Фемиды встали на сторону владельцев близлежащих к ферме участков и постановили прекратить содержать коров на прежнем месте.

Однако исполнить решение суда женщины не могли, так как их стаду была нужна новая среда обитания. Тогда судебный пристав предложил должникам продать участок, а на вырученные деньги купить новый, где коровы смогут комфортно обитать. В результате сестры вместе со своими рогатыми любимицами переехали на более выгодное место.

«Переезд и процесс адаптации прошли для животных без осложнений», — добавили в УФССП.

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