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В Москве стартовал многодневный квест «Тропа историй»

Общество

Первый тур продлится до 17 августа

Москва, 7 августа 2018, 15:20 — REGNUM  В преддверии фестиваля «Времена и эпохи» в Москве стартовал многодневный городской квест «Тропа историй», сообщили 7 августа в оргкомитете цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».

Сообщается, что на данный момент в квесте участвуют 502 команды, все они выполняют тематические миссии и узнают историю столицы. Кроме того, участники получат шанс побороться за призы в финальной игре.

Первый тур продлится до 17 августа, зарегистрироваться в нем можно до 13 августа включительно. Финальная игра, в которую попадут только 300 команд, состоится 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 22 августа в Москве пройдет крупнейший в России Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи».

Почти на две недели центр столицы превратится в культовые места и знаменитые времена истории от каменного века до советской оттепели и перестройки. Всего будет задействовано 30 площадок, 17 их них на Бульварном кольце.

Читайте подробнее: Крупнейший исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве

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Культурная хроника
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