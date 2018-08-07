Индонезия побила мировой рекорд Гиннесса по спортивной гимнастике

Джакарта, , 15:14 — REGNUM Федерация культуры и спорта Индонезии приложила огромные усилия, чтобы побить мировой рекорд по спортивной гимнастике, сообщает Antaranews.

65 тыс. человек собрались в 6:30 утра по местному времени перед зданием президентского дворца в Джакарте, 5 августа, чтобы предпринять попытку побить мировой рекорд по спортивной гимнастике и показать всему миру танец poco-poco.

«Мы хотим показать наш танец рoco-рoco всему миру», — заявил заместитель председателя комитета по спортивной гимнастике Индонезии Хермаван Картаджая.

В этом глобальном действии, начатом первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо, приняли участие военные, полиция, госслужащие, студенты, и представители религиозных конфессий.

Десятки тысяч участников были разделены на группы, которые контролировались инструкторами. Около 4 тыс. человек занимались организацией и осуществлением этой затеи.