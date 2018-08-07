В соцсетях хотят добиться амнистии сестёр Хачатурян

Москва, , 17:11 — REGNUM В конце июля в Москве произошло громкое убийство Михаила Хачатуряна, в совершении которого подозревают его дочерей, трёх сестёр Хачатуряна. По их словам, это произошло из-за многолетних издевательств. Совершеннолетним девушкам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей — до десяти лет. Многих пользователей соцсетей возмутил арест девушек. Они запустили в Twitter хэштег #трисестры, чтобы привлечь внимание общественности к сложившейся ситуации и добиться амнистии девушек.

На сайте Change.org пользовательница Анастасия Тихая запустила петицию с требованием освободить сестёр Хачатурян. Она отметила, что хочет привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

«Когда дети и в принципе люди защищаются от насилия и просто пытаются выжить, их наказывают по всей строгости. А насильникам все сходит с рук. Девочки самооборонялись. Либо убили бы их, либо они», — пишет Анастасия.

Петицию подписали уже порядка 10 тыс. человек. Они распространяют ссылку на неё в Twitter под хэштегом #трисестры и призывают других пользователей тоже оставить свою подпись.

«Мы можем попытаться помочь им, если привлечём внимание к суду над ними, выводя хэштег #трисестры и рассказывая их историю», — пишет Гомопропаганди.

Пользователи настаивают на том, что это было не убийство, а самооборона. Они отмечают, что нельзя оправдывать изнасилования и издевательства над собственными детьми. По мнению юзеров, в армянской семье, где часто царит культ отца, могло произойти такое жестокое убийство только в том случае, если он на самом деле издевался над своими детьми.

«То, что он отец, не давало ему никакого права делать то, что он делал. Пора прекращать оправдывать родителей лишь потому, что они родители», — пишет stænsfield.

В соцсетях удивляются, почему близкие к семье люди никому не рассказывали о том, как Михаил Хачатурян обращался со своими детьми. В то же время другие пользователи винят в этом государственную систему.

«Я понимаю, сестры боялись, но их подруги/родственники почему ничего не делали? Полиция — это ещё не последний шаг. Есть ещё тысяча способов обо всем рассказать. Никогда нельзя молчать», — подчёркивает юзер «Повелитель тьмы».

«Женщин в этой стране не желают слушать, домашнее насилие считается личным делом самой семьи и в изнасиловании всегда виновата жертва (ведь абьюзер потом свечку в церкви поставил)», — пишет daria.

Впрочем, не все встают на защиту девушек. Пользователи отмечают, что сёстры могли просто уехать от отца, а не идти на преступление. По их мнению, девушки совершили убийство вовсе не ради свободы, а из-за денег.

«Вот что ни говорите, а спланированное убийство — это не самооборона. И мы не в 18 веке, чтобы некуда уйти, некуда обратиться. Нет, им папины «грязные» деньги были нужны больше, чем свобода. Три девки — могли бы видео насилия сто штук снять. С провокацией и без. Не верю», — пишет Надежда.

Напомним, 27 июля в Москве обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали трёх его дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что не выдержали многолетних издевательств со стороны отца-тирана.

Родственники и знакомые семьи высказывают разные мнения о случившемся. Одни утверждают, что мужчина действительно издевался над дочерьми. Другие же отрицают это и не верят, что сестры убили отца в результате самообороны. 2 августа Останкинский суд отправил девушек под арест до 28 сентября. Адвокаты обжаловали постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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