Из тысячи ларьков по продаже шаурмы в Киеве закрыли только шесть

Киев, , 15:03 — REGNUM Более тысячи ларьков по продаже шаурмы расположены в Киеве без лицензии, заявил директор департамента городского благоустройства Киевской горадминистрации Тарас Панчий, сообщает 7 августа «112 Украина».

По его словам, для борьбы с нелегальными точками продажи шаурмы госпотребслужба Украины создала 16 групп, которые ищут нарушителей по всему городу. При этом на данный момент в Киеве закрыты только шесть ларьков.

Напомним, в столице Украины ранее шаурмой отравились 83 человека, из них 12 детей. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила киевских жителей воздержаться от употребления шаурмы летом, которая быстро портится.

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