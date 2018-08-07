Школьникам предложили вместо букетов на 1 сентября помочь онкобольным детям

Москва, , 15:01 — REGNUM 1 сентября школьники России смогут помочь тем детям, которые пока не могут пойти в школу, потому что тяжело болеют. Речь идёт о ребятах, которым врачи поставили диагноз «рак». Принять участие в акции «Уроки добра», приуроченной ко Дню знаний, приглашает благотворительный фонд Константина Хабенского.

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Отмечается, что предложить своему классу отказаться от покупки отдельных букетов, а остановиться на коллективном от всех учеников, а сэкономленные средства направить на благотворительность может любой ученик, родитель или учитель.

«В результате учителю не придется думать, где разместить 20−30 букетов от каждого ребёнка из класса, а дети помогут своим сверстникам приблизиться к выздоровлению», — говорится в сообщении на сайте фонда.

После такого поздравления учителя могут провести «Уроки добра» — классные часы, на которых можно поговорить о том, почему важно поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации, и какими способами можно это делать.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительный фонд Константина Хабенского был создан в 2008 году и занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. «Уроки добра» в 2018 году пройдут в пятый раз.

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