Парадоксальная ситуация — «пермяки готовы помочь Евросоюзу, но не могут»

Пермь, , 15:43 — REGNUM Пермские сельхозпроизводители готовы оказать помощь скандинавским странам сеном, но не могут этого сделать из-за действующих санкций. Ввоз травяного корма из России в Евросоюз под запретом с 2004 года. Сейчас Швеция и Норвегия, чьи сельхозугодья пострадали от засухи, просят российских аграриев об экспорте сена, но попадают в собственный капкан. В частности, шведская таможня заявила, что не может пропустить корм для животных из России из-за санкций, сообщают СМИ.

«Получается парадоксальная ситуация: сельхозпроизводители одной страны просят им помочь, аграрии другого государства готовы это сделать, но не могут. Поставка сенажа могла бы стать еще одной экспортной статьей для российских предприятий», — считает директор «Краснокамского РМЗ» Дмитрий Теплов, сообщает телекомпания «Ветта».

По словам Теплова, Прикамье в состоянии заготавливать большие объёмы травяного корма и отправлять за границу. Добавим, что на данный момент Пермский край успешно выполняет план кормозаготовительной кампании. Уже заготовлен 71% сена, что превышает показатель 2017 года на 15%.

В отдельных районах план перевыполнен, например в Нытвенском районе — на 34%. Высоким темпам заготовки кормов способствуют погодные условия и продолжающееся в Пермском крае техническое перевооружение хозяйств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.