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Во Франкфурте эвакуирован аэропорт

Общество

О последствиях инцидента пока не сообщается

Франкфурт-на-Майне, Германия, 7 августа 2018, 15:11 — REGNUM  Правоохранительные службы Германии эвакуировали часть терминала в аэропорту Франкфурта, сообщает 7 августа Associated Press.

Причиной подобного решения стала информация, по которой один человек вошел в зону безопасности, не имея на то разрешения. О последствиях инцидента пока не сообщается.

Напомним, повышенные меры безопасности в Германии обусловлены сложной ситуацией в миграционном вопросе. Опасное для общества поведение может исходить как из праворадикальных элементов, так и со стороны нелегальных мигрантов

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