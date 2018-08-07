Во Франкфурте эвакуирован аэропорт

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:11 — REGNUM Правоохранительные службы Германии эвакуировали часть терминала в аэропорту Франкфурта, сообщает 7 августа Associated Press.

Причиной подобного решения стала информация, по которой один человек вошел в зону безопасности, не имея на то разрешения. О последствиях инцидента пока не сообщается.

Напомним, повышенные меры безопасности в Германии обусловлены сложной ситуацией в миграционном вопросе. Опасное для общества поведение может исходить как из праворадикальных элементов, так и со стороны нелегальных мигрантов

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