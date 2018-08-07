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Первая группа паломников из Чечни отправилась в хадж

Общество

Всего святые места в Мекке и Медине посетят 2,6 тыс. человек

Грозный, 7 августа 2018, 14:39 — REGNUM  В Саудовскую Аравию отправилась первая группа паломников из Чеченской Республики. На борту самолёта, который вылетел сегодня, 7 августа, из аэропорта «Грозный» в Медину, находилось 174 человека. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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«Всего будет совершено 15 рейсов. В этом году один из обязательных столпов ислама — хадж — смогут выполнить 2600 жителей нашей республики», — написал руководитель субъекта РФ на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что каждую группу сопровождают представители Духовного управления мусульман Чечни и врач.

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Как сообщало ИА REGNUM, возможность совершить хадж в 2018 году будет ещё у почти 300 человек. Это малоимущие, а также сотрудники правоохранительных органов, получившие ранения в борьбе с террористами. Они отправятся по святым местам за счет регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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