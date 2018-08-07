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В Астане 11 тыс. раз нарушили договор по обязательному соцмедстрахованию

Общество

За полгода медицинские организации оказали помощь 106 тыс. пациентов

Астана, 7 августа 2018, 14:42 — REGNUM  По итогам шести месяцев 2018 года в Астане допущено 11 тыс. различных нарушений договорных обязательств по социальному медицинскому страхованию на общую сумму 197 млн тенге ($565 тыс.), сообщили 7 августа в городском филиале фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

По данным фонда, за отчетный период 79 медицинских организаций, заключивших договор с ФСМС, оказали помощь 106 тыс. пациентам. Фонд ежедневно мониторит договорные обязательства с помощью электронной системы управления качеством медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая 2018 года в казахстанский фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) поступило 71,9 млрд тенге ($217,03 млн — по курсу на 4 июня).

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Казахстана отправили в фонд медстрахования более $200 млн

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