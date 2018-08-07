Удобно или нет? «Почта России» перестала требовать паспорт

Москва, , 14:34 — REGNUM У получения услуг «Почты России» без паспортов есть свои преимущества, однако стоит оценить и возможные неудобства, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Виктория Аптекина.

Жители России смогут без предъявления паспорта пользоваться рядом услуг «Почты России». Вместо паспорта и извещения достаточно будет предъявить электронную подпись. Тогда можно будет получить заказные письма и посылки, не требующие оплаты.

С одной стороны, у данного нововведения одни плюсы. С другой — вопрос стоит в процедуре получения электронной цифровой подписи.

Во-первых, эта процедура требует совершения дополнительных действий, в том числе регистрации. Во-вторых, для использования электронного идентификатора клиент самостоятельно обеспечивает подключение к каналам электронной, в том числе и мобильной, связи и поддержку необходимых функций (например, SMS), на своих устройствах и у своего оператора связи.

Есть и еще один немаловажный нюанс: почта вправе изменять состав услуг, получаемых при использовании ЭЦП, и делать ограничения в одностороннем порядке, без уведомления клиента.

Поэтому, выбирать новую услугу стоит, оценив как ее достоинства, так и возможные неудобства.

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