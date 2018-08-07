В Турции арестованы 15 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Анкара, , 14:39 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 августа Anadolu.

Спецоперации по поимке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошли в нескольких районах Стамбула. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых оружие и документы.

Напомним, в результате террористических актов, совершенных боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территории Турции погибли по меньшей мере 319 человек.

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