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В Турции арестованы 15 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Общество

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Турции арестованы 15 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Анкара, 7 августа 2018, 14:39 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 августа Anadolu.

Спецоперации по поимке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошли в нескольких районах Стамбула. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых оружие и документы.

Напомним, в результате террористических актов, совершенных боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территории Турции погибли по меньшей мере 319 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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