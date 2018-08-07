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На предпринимательском форуме на Бали обсудили проблему торговли людьми

Общество

На мероприятии Bali Process Business Forum 2018 обсудили международную проблему торговли людьми, современное рабство и детский труд

На предпринимательском форуме на Бали обсудили проблему торговли людьми
Сальвадор Дали. Рынок рабов с исчезающим бюстом Вольтера. 1940

Денпасар, Индонезия, 7 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Предприниматели из Индонезии, Австралии и десятка других стран мира в понедельник, 6 августа 2018 года, собрались на форуме, посвященном обсуждению проблемы торговли людьми, сообщает Liputan6.

На мероприятии Bali Process Business Forum 2018 обсудили международную проблему торговли людьми, современное рабство и детский труд.

На форум приехало около 45 иностранных бизнесменов, которые также приняли участие в дискуссии.

«Это специальная встреча, на которой обсуждались важные вопросы, затрагивающие почти 10 миллионов человек», — заявил Эдди Сариаатмаджа, глава крупной индонезийской компании Emtek.

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Торговля людьми
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