Вторник, 7 Августа 2018 года
15:30:42 МСК

Более половины граждан России планируют работать на пенсии — опрос

Общество

Продолжить работу по достижении пенсионного возраста намерены 54% граждан, показал опрос ФОМ

Москва, 7 августа 2018, 14:04 — REGNUM  Более половины граждан России намерены продолжить работать после выхода на пенсию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты последнего опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».

Согласно представленным данным, 54% заявили, что, скорее всего, продолжат работать по достижении пенсионного возраста. Противоположный ответ дали 19% опрошенных, а еще 23% затруднились ответить.

Как уточняется, опрос проводился в период с 28 по 29 июля среди 1,5 тысячи респондентов в 53 субъектах Федерации.

Читайте также:

«Для кого-то повышение пенсионного возраста — благо, а для кого-то нет»

"Пенсионные» слушания в Госдуме посчитали альтернативой референдуму

«Психически и психологически граждане РФ готовы работать»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить