Более половины граждан России планируют работать на пенсии — опрос

Москва, , 14:04 — REGNUM Более половины граждан России намерены продолжить работать после выхода на пенсию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты последнего опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».

Согласно представленным данным, 54% заявили, что, скорее всего, продолжат работать по достижении пенсионного возраста. Противоположный ответ дали 19% опрошенных, а еще 23% затруднились ответить.

Как уточняется, опрос проводился в период с 28 по 29 июля среди 1,5 тысячи респондентов в 53 субъектах Федерации.

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