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Иеромонах РПЦ отстранён от служения за издевательства над животными

Общество

В случае подтверждения фактов жестокого обращения с животными, иеродиакон будет подвергнут всем предусмотренным церковным правом наказаниям

Орел, 7 августа 2018, 13:56 — REGNUM  В селе Сторожевое Мценского района Орловской области запрещен в священнослужении и отстранен от должности скитоначальника иеродиакон РПЦ Филарет (Павлов). Причиной такого решения Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония стали поступившие жалобы о неоднократном жестоком обращении священнослужителя с животными, говорится в заявлении информационно-аналитического отдела Орловской митрополии.

«Указом Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония иеродиакон Филарет (Павлов) запрещен в священнослужении и отстранен от должности скитоначальника. Организована проверка инцидента. Готовятся материалы для проведения заседания Церковного суда Орловской епархии по данному делу», — отметили в отделе.

Также сообщается, что в случае подтверждения фактов жестокого обращения с животными, иеродиакон будет подвергнут всем предусмотренным церковным правом наказаниям, а вопрос об избрании меры пресечения, находится целиком в ведении правоохранительных органов Российской Федерации.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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