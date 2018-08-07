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В Италии задержали семь мигрантов за торговлю наркотиками

Общество

В МВД считают, что борьбу с нелегальной миграцией нужно усилить

Лечче, Италия, 7 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Правоохранительные органы Галлиполи (провинция Лечче) задержали семь мигрантов по подозрению в торговле наркотиками, сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 7 августа, министр внутренних дел, вице-премьер Маттео Сальвини.

Мигранты из Гамбии и Сенегала просили в Италии убежища, а занимались продажей наркотиков в том числе и несовершеннолетним, отметил министр.

По его словам, если вина будет доказана, все причастные будут высланы из Италии, а правительство продолжит борьбу с нелегальной миграцией.

Позиция партии «Лига», которую возглавляет Сальвини, состоит в том, что помогать мигрантам надо «у них дома», бесконтрольное перемещение граждан из Африки в Италию нужно остановить, поскольку такое положение вещей наносит вред итальянскому обществу и создает трудные условия для самих мигрантов.

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Политическая жизнь Италии
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