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После невыносимой жары на Францию обрушится шторм

Общество

В сопровождении ветра и града непогода обрушится на территорию Нормандии, Иль-де-Франс, затем уйдет на северо-восток

После невыносимой жары на Францию обрушится шторм
Глаз бури

Париж, 7 августа 2018, 13:50 — REGNUM  Метеорологическая служба Франции уверяет, что сегодня, 7 августа, последний день жары, который уже во вторую половину дня сменится сильными грозами, сообщает Europe1.

В сопровождении ветра и града непогода обрушится на территорию Нормандии, Иль-де-Франс, затем уйдет на северо-восток. Таким образом, во французских департаментах Луар и Шер, Луаре, Эсон, Ивелин, Валь-д'Уаз, Париже и окраинах объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура на большей части Франции снизится до 26−30°С. На северо-западе страны ожидается 20−25°С, а ночью и утром температура упадет до 12 °C.

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Ураганы, шторма, бури
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