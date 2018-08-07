На Украине сельские жители требуют остановить застройку на болоте

Киев, , 13:41 — REGNUM В Киевской области местные жители перекрыли Днепровское шоссе в знак протеста против коррупции чиновников, сообщает 7 августа УНИАН.

Согласно сообщению, на протестную акцию вышли жители села Подгорцы. Они уверены, что строительство торгово-развлекательного центра и многоэтажных зданий в селе на болотистой местности может стать причиной катастрофы и гибели многих людей. Протестующие ранее уже относили запросы в местные администрации, генпрокуратуру, министерство экологии и другие ведомства. Пока никто активистам не ответил.

Отмечается, что 1 августа с активистами должен был встретиться губернатор Киевской области, однако в последний момент встречу отменили.

Напомним, ранее в Одессе жители перекрыли две трассы, требуя вернуть им земли, которые районная администрация незаконно отобрала у людей.

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