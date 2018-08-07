Власти Италии предлагают сделать бесплатным интернет в общественных местах

Рим, , 13:40 — REGNUM Доступ к интернету в общественных местах должен быть свободным и бесплатным, полагают в «Движении 5 звезд», одной из двух правящих партий Италии. Соответствующая запись появилась во вторник, 7 августа, в блоге партии в Twitter.

«Движение 5 звезд» приводит в пример Таллин, где есть бесплатный доступ к wifi в парках, библиотеках и общественных зданиях, а также Лондон и Берлин, где можно бесплатно пользоваться интернетом в метро.

В современных условиях право доступа в интернет является одним из фундаментальных прав человека, без него подчас невозможно осуществление других прав, сказано в заметке. Тем временем в Италии около 16 миллионов человек не пользуются интернетом.

Ранее лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо пообещал, что новое правительство страны обеспечит всем гражданам ежедневный получасовой бесплатный доступ в интернет.

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