Вторник, 7 Августа 2018 года
13:57:25 МСК

Власти Италии предлагают сделать бесплатным интернет в общественных местах

Общество

С инициативой выступила одна из двух правящих партий — «Движение 5 звезд»

Рим, 7 августа 2018, 13:40 — REGNUM  Доступ к интернету в общественных местах должен быть свободным и бесплатным, полагают в «Движении 5 звезд», одной из двух правящих партий Италии. Соответствующая запись появилась во вторник, 7 августа, в блоге партии в Twitter.

«Движение 5 звезд» приводит в пример Таллин, где есть бесплатный доступ к wifi в парках, библиотеках и общественных зданиях, а также Лондон и Берлин, где можно бесплатно пользоваться интернетом в метро.

В современных условиях право доступа в интернет является одним из фундаментальных прав человека, без него подчас невозможно осуществление других прав, сказано в заметке. Тем временем в Италии около 16 миллионов человек не пользуются интернетом.

Ранее лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо пообещал, что новое правительство страны обеспечит всем гражданам ежедневный получасовой бесплатный доступ в интернет.

Читайте также: Власти Италии обещают гражданам полчаса бесплатного интернета в день

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить