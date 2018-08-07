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Судить обвиняемых в убийстве Дениса Вороненкова будут присяжные

Общество

Слушания назначены на 10 августа

Судить обвиняемых в убийстве Дениса Вороненкова будут присяжные
Ammodramus
Скамья присяжных

Киев, 7 августа 2018, 13:32 — REGNUM  Дело об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова будет рассматривать суд присяжных. Об этом 7 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Слушания назначены на 10 августа», — говорится в сообщении радиостанции.

Суд присяжных рассмотрит по существу дело в отношении двух из пяти предполагаемых организаторов и исполнителей убийства: Ярослава Т. и Александра Л. Все пятеро обвиняемых — граждане Украины.

В мае киевская прокуратура объявила о завершении расследования убийства Вороненкова. По версии следствия, заказал расправу над экс-депутатом Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Вороненков погиб 23 марта 2017 года от рук наемного убийцы. Нападение произошло в центре Киева. Стрелявший в экс-депутат мужчина был тяжело ранен охранником и скончался в больнице.

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Дело Вороненкова и Максаковой
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