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На трассах Северного Кавказа установят более 50 км линий электроосвещения

Общество

Новые линии электроосвещения появятся на 20,5 км дороги Р-217 «Кавказ»

Ставрополь, 7 августа 2018, 13:31 — REGNUM  В Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии установят более 50 км линий электроосвещения на федеральных трассах, сообщает 7 августа пресс-служба «Росавтодора».

Так, новые линии электроосвещения появятся на 20,5 км дороги Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии и 33,3 км автодороги Р-216 на участке от Ставрополя до Элисты.

Отмечается, что благодаря выполненным работам расположенные на трассе «Кавказ» в границах Кабардино-Балкарии населенные пункты будут освещены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве транспорта РФ сообщили, что предварительные технические и финансовые оценки проекта реконструкции автотрассы между Джубгой и Сочи показали, что данный «чрезвычайно капиталоёмкий проект» в настоящее время реализовывать нецелесообразно.

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