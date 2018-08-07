В Узбекистане упростили регистрацию семейных гостевых домов

Ташкент, , 13:31 — REGNUM Правительство Узбекистана упростило создание семейных гостевых домов, предоставляющих услуги по временному проживанию до 10 туристов, сообщает 6 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров республики.

Согласно документу, дом, в котором вместе с хозяевами будут проживать туристы, должен иметь жилую площадь из расчета 3 кв. м на каждого проживающего. Услуги гостевых домов оказывают индивидуальные предприниматели или субъекты семейного предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане 15 по 21 июля поступило 2784 заявки из 41 страны для оформления электронных въездных виз. Из Китая поступило 553 заявки, из США — 361, Великобритании — 184.

Читайте ранее в этом сюжете: За полмесяца туристы оформили в Узбекистане более 2 тыс. электронных виз