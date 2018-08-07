В Омской области дорога рассыпалась через три дня после ремонта

Омск, , 13:25 — REGNUM В Омской области разрушается недавно отремонтированный участок дороги, ведущей в населённый пункт Шербакуль. Видео разрушающейся дороги выставил в интернет житель региона, подчеркнув, что она находится в эксплуатации от силы три дня.

Судя по видеозаписи, состояние недавно отремонтированной дороги — критическое. Она вся в огромных трещинах. Автор роликов смог рукой отломить куски асфальта.

«Она просто сходит, основание не подготовлено, здесь нет ни гудрона, ни битума, дорога просто уплывает на обочину», — комментирует он.

«А это наши деньги, не миллионы, миллиарды», — резюмировал житель Омской области.

Под видеозаписями, выложенными на страницах паблика «Аварийный Омск» 6 и 7 августа, появились комментарии.

«Что удивляться, если под асфальтом даже щебневой подложки нет», — считает подписчик паблика.

«Сегодня видел эту дорогу, на протяжении нескольких километров такие «вдавыши», а впереди уборка урожая, тяжёлая техника и нет дороги», — комментирует ещё один подписчик.

Ситуацию с дорогой в Шербакуль прокомментировал областной минстрой.

«На участке, попавшем на видео, были выполнены работы по устройству выравнивающего слоя, данные виды работ куратором и представителем строительного контроля ещё не принимались. На этом участке дороги были сделаны вырубки для проверки качества смеси. По данным исследований, смесь соответствует требованиям, следовательно, просадки и трещины появились из-за слабой несущей способности основания», — сообщили ИА REGNUM 7 августа в минстрое Омской области, добавив, что в адрес подрядной организации направлено предписание для устранения замечаний.

Во сколько обошёлся ремонт этой дороги бюджету Омской области, в комментарии минстроя не уточняется.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в июне 2018 года плохое состояние одной из дорог привело к скандалу. Местные, а затем и федеральные СМИ сообщили о том, что жителям Муромцевского района приходится разбирать дом, чтобы подлатать дорогу.

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