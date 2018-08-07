В Москве заявили об увеличении спроса на аренду офисов в 2018 году

Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве растёт спрос на офисы класса А и В несмотря на повышение ставок арендной платы. Об этом заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 7 августа. Так, в течение первых шести месяцев 2018 года незанятых офисных площадей класса А в Москве стало меньше на 3,5%, класса В — на 1,2%.

«Восстановление деловой активности в городе после непростого периода 2014−2015 годов на фоне общего экономического роста и увеличения покупательной способности населения идёт чрезвычайно активно. По сравнению с 2015 годом уровень вакантности по офисам класса А уменьшился в два раза, по офисам класса В — более чем наполовину», — подчеркнул Ефимов.

Он также отметил, что с января по июнь 2018 года арендные ставки по офисам класса А и B в Москве увеличились на 4,2%, достигнув средних значений в 23,9 и 14,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 год в Москве вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей. Наибольшего развития достигли высокотехнологичные отрасли: производство электрооборудования, химических веществ и транспортных средств. По данным направлениям прирост составил 121, 23 и 18 процентов соответственно.

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