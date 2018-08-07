Франция: распродажа больше не интересна клиентам и ее срок сократят в 2019

Париж, , 13:08 — REGNUM Летние распродажи заканчиваются во вторник, 7 августа. С 2019 года продолжительность распродаж может сократиться до четырех недель, сообщает Europe1.

После шести недель рекламных акций летней распродажи компании потеряли в среднем 3−4% прибыли.

Согласно последним исследованиям, французы все меньше тратят денег на одежду и все больше на отдых, развлечения и здоровье. Тем не менее, клиенты любят шопинг и по-прежнему стараются найти более выгодное предложение.

Эта летняя распродажа может стать последней, в той форме, которую привыкли видеть французы. Чтобы преодолеть отсутствие интереса среди потребителей, в 2019 году правительство планирует сократить период распродаж с шести до четырех недель.