Минпромторг поддержал создание на Среднем Урале центра ядерной медицины

Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Инициатива создания в Свердловской области центра ядерной медицины поддержана Минпромторгом России и будет включена в разрабатываемые документы стратегического развития фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2030 года, сообщил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на заседании рабочей группы по данному вопросу.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в июне 2018 года дал поручения по созданию в Екатеринбурге единого центра ядерной медицины. В июле на полях международной выставки ИННОПРОМ-2018 он подписал соглашение с заинтересованными сторонами о создании такого центра к 2020 году.

По словам Алексея Орлова, создаваемый центр ядерной медицины сможет оказывать комплексные услуги в таких областях медицины, как онкология, кардиология, неврология и других. Технологии ядерной медицины позволяют проводить точную диагностику и лечение, в том числе с применением радиофармпрепаратов и радиохирургии.

«С учетом исключительной важности проекта для нашего здравоохранения, принимая во внимание его сложность и новизну, было принято решение о создании соответствующей рабочей группы с участием широкого круга заинтересованных субъектов компетенций. Для формирования единой концепции будущего центра все предложения должны быть направлены в министерство здравоохранения Свердловской области до конца августа», — отметил Алексей Орлов.

К работе над проектом привлечены исполнительные органы госвласти региона, предприятия, обладающие производственными компетенциями, такие, как «Институт реакторных материалов», «ПЭТ-Технолоджи», «Комбинат «Электрохимприбор», «Русатом Хэлскеа», «Уральское производственное предприятие «Вектор», а также вузы с соответствующей научно-исследовательской базой, в том числе, Уральский федеральный университет и Уральский государственный медицинский университет.

По мнению экспертов, на Среднем Урале есть всё необходимое для формирования одного из сильнейших в стране кластеров ядерной медицины.