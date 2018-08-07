Правозащитники не стали требовать ареста для замглавы ярославской колонии

Ярославль, , 12:58 — REGNUM Защитники Евгения Макарова, который проходит потерпевшим по делу об избиении и пытках в ярославской колонии № 1, не будут настаивать на заключении под стражу заместителя начальника этого исправительного учреждения Ивана Калашникова. Юристы фонда «Общественный вердикт» отказались от обжалования постановления Заволжского районного суда Ярославля о его домашнем аресте. Об этом сообщается на официальной странице фонда в Facebook.

Читайте также: В Ярославле начались задержания по делу о насилии над заключённым

Правозащитники уверены, что Калашников «несёт персональную ответственность за применение жестоких пыток к Макарову и обязан ответить по закону за свое преступление». Однако требовать его содержания в СИЗО юристы не будут.

https://www.facebook.com/fondov/photos/a.154756814619257.35686.108044812623791/1829625483799040/

«Из документов (предоставленных следствием в суд — прим. ИА REGNUM ) следует, что Калашников действительно не может по состоянию здоровья находиться в СИЗО. Лечение болезни, которой страдает подозреваемый, невозможно обеспечить в условиях следственного изолятора», — говорится в сообщении.

Читайте также: Задержаны шесть сотрудников ярославской колонии, где пытали осужденного

«Мы отзываем свою жалобу, так как содержание в СИЗО человека с медицинским диагнозом как у Калашникова, по сути, будет являться пыткой», — добавили в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, видеоматериалы о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области появились в прессе во второй половине июля. Это стало поводом для проведения служебной проверки в самой колонии, а следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). В рамках уголовного дела уже арестованы одиннадцать подозреваемых, в том числе и заместитель начальника исправительной колонии № 1 Иван Калашников. 27 июля Заволжский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте ранее в этом сюжете: Чайка потребовал провести массовую ревизию всех жалоб из колоний и тюрем