Журналистку задержали за фото со свастикой во «ВКонтакте»

Кызыл, , 13:03 — REGNUM Журналистку из Тувы Оюму Донгак задержали за записи с фотографиями свастики во «ВКонтакте», опубликованные в 2014 году. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Журналистка отметила, что её обвиняют в пропаганде нацизма за две архивных фотографии из Германии времён Второй мировой войны. На первом снимке изображены немцы, которые машут флажками со свастикой. Фотография служит иллюстрацией к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс о становлении нацистского режима в Германии. На втором снимке Адольф Гитлер сидит за столом с газетой. Эта фотография — иллюстрация к посту о том, что лидер Германии становился человеком года.

Оюма написала, что ей показывают только фотографии, которые прикреплены к записям. Ссылки же на посты журналистке не предоставили. Она попросила своих подписчиков найти эти записи, так как не может воспользоваться поиском через телефон.

Вскоре Оюма сообщила, что сотрудники полиции решают, куда её отправить: в суд или в спецраспределитель до назначения суда. Журналистка подчеркнула, что ей не дают возможности распечатать записи со своей страницы.

Оюма также опубликовала фотографию протокола, в котором написала, что не согласна с решением правоохранительных органов. При этом она добавила, что её вызвали в участок обманным путём. Оказалось, что руководитель местного отделения КПРФ Руслан Тамоев написал донос о том, что у Донгак поддельный диплом о высшем образовании.

«На самом деле оказалось, это второстепенно, даже времени не уделили на его донос», — подчеркнула журналистка.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что Mail.ru Group предложила амнистировать граждан, осужденных за лайки и репосты в социальных сетях, а также декриминализировать подобные случаи в будущем. По мнению сотрудников компании, действия правоохранительных органов зачастую не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой.

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