Смягчение наказания за встречную полосу принципиально «климат» не улучшит

Москва, , 12:52 — REGNUM Смягчение наказания водителей за выезд на встречную полосу существенно не изменит ситуацию на дорогах, однако поможет сократить «коррупционную дыру», считает ведущий юрист Европейской юридической службы Чермен Кассохов.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, смягчающий наказание за езду по встречной полосе.

Предлагается заменить лишение прав штрафом в 5 тыс. рублей за первое нарушение и изменить наказание за повторное совершение нарушения — нерадивый водитель наказывается лишением прав на срок от двух месяцев до одного года.

Данное нарушение — одно из самых популярных у водителей и одно из самых излюбленных у сотрудников ГИБДД. Смягчение наказания принципиально ситуацию на дороге не изменит, но слегка может сократить коррупционную дыру.

Сотрудник не сможет намекать на решение вопроса на месте, если в санкции статьи всего одно наказание — и возможность манипуляции отчасти нивелируется.

Для улучшения «климата» на дороге важен не размер наказания, а принцип неотвратимости наказания. Водитель точно должен знать, что его накажут за каждое совершенное нарушение. Но в то же время он не должен опасаться, что его могут привлечь безосновательно.

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