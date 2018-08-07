В ФРГ на 12 лет осуждена мать, продавшая сына педофилам

Берлин, , 12:49 — REGNUM Суд Германии осудил 7 августа на 12 с половиной лет мать, продавшую своего сына педофилам, сообщает французское издание Le Figaro.

По данным правоохранительных органов страны, безработная гражданка ФРГ Беррин Таха и ее сожитель Кристиан Лайс были признаны виновными в жестоком обращении с ребенком, которого они заставляли заниматься проституцией с мая 2015 по 2017 год посредством темной сети — сегмента интернета, не индексируемого поисковыми системами.

С помощью показаний Лайса, который в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за педофилию и хранение детской порнографии, удалось арестовать еще нескольких человек: четырех граждан ФРГ, одного гражданина Швейцарии и одного подданного Испании.