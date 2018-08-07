В Москве простились с журналистом Радченко, погибшим в ЦАР

Москва, , 12:45 — REGNUM В Москве простились с убитым в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистом Кириллом Радченко. Мероприятие прошло во вторник, 7 августа, в морге в Тарном проезде.

С сотрудником СМИ пришли проститься родственники и близкие друзья. Радченко будет похоронен на Булатниковском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ЦАР мертвыми были найдены три российских журналиста. По последним данным, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль находились в Африке для съемки документального фильма.

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