Вторник, 7 Августа 2018 года
13:59:28 МСК

В Москве простились с журналистом Радченко, погибшим в ЦАР

Общество

31 июля в ЦАР мертвыми были найдены три российских журналиста

В Москве простились с журналистом Радченко, погибшим в ЦАР
Камера на земле

Москва, 7 августа 2018, 12:45 — REGNUM  В Москве простились с убитым в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистом Кириллом Радченко. Мероприятие прошло во вторник, 7 августа, в морге в Тарном проезде.

С сотрудником СМИ пришли проститься родственники и близкие друзья. Радченко будет похоронен на Булатниковском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ЦАР мертвыми были найдены три российских журналиста. По последним данным, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль находились в Африке для съемки документального фильма.

Читайте также: Убитого в ЦАР оператора Радченко похоронят на Булатниковском кладбище

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство российских журналистов в ЦАР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить