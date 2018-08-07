Известный российский боец разозлил фанатов, поглумившись над бездомными

Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём Instagram видео, на котором просит бездомных в США отжиматься за деньги. Этот ролик стал поводом для очередного скандала.

На видео, снятом Хабибом, запечатлено, как двоюродный брат бойца Абубакар просит бездомных отжиматься за деньги. Кадры сопровождаются смехом оператора и комментариями о том, что такими действиями они «приобщают к спорту» и «лечат от наркомании» бездомных.

Вскоре Хабиб удалил ролик из своего профиля. Тогда аккаунт в Twiiter The MMA Bible опубликовал видео, назвав действия спортсмена отвратительными.

https://twitter.com/TheMMABible/status/1026412643073044480

«Лично мы чувствуем, что это отвратительно и унизительно. Особенно то, что они постоянно смеются над бездомными», — гласит подпись к видео.

Впрочем, в комментариях к записи многие пользователи встали на защиту бойца. По их мнению, нет ничего плохого в том, что Нурмагомедов дал бездомным шанс заработать деньги.

«Я не думаю, что это плохо, если все счастливы. Хабиб и его компания никого не били. Они просто дали им шанс заработать», — пишет юзер Q.

«Конечно, было бы мило, если бы он просто вручил бездомным деньги. Но они ведь делают парочку отжиманий, а не бегут по минному полю», — заметил Скотт Б.

Подписчики Хабиба в Instagram не так лояльно отреагировали на его поступок. По их мнению, поведение спортсмена противоречит его религии и моральным нормам.

«Надеюсь, Аллах тебя накажет за то, как ты со своим братом издевался над людьми, у которых нет дома. Ты упал в глазах всех мусульман», — написал пользователь Sutener 770.

«Твоё отвратительное отношение к бездомным заставило многих фанатов разочароваться в тебе. Сначала стань человеком, а потом иди на ринг. Ты не заслуживаешь быть чемпионом», — считает j.wook.

Напомним, 7 апреля российский боец завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержав победу над американцем Элом Яквинтой. 6 октября он встретится на ринге с Конором Макгрегором. Бой состоится в Лас-Вегасе. Всего за свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 26 боёв, не проиграв ни одного из них.

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