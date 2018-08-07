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Представитель Tele2 об отмене внутрисетевого роуминга: «Завершим в срок»

Общество

Tele2 намерен отменить внутрисетевой роуминг на всех тарифах в срок

Москва, 7 августа 2018, 12:31 — REGNUM  Компания Tele2 в рамках предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России уже отменила внутрисетевой роуминг на большинстве тарифов. Об этом заявила пресс-секретарь компании Ольга Галушина в интервью РИА Новости.

По ее словам, абоненты компании, во время поездок по России, уже пользуются данными услугами связи.

Галушина также добавила, что Tele2 намерен отменить внутрисетевой роуминг на всех тарифах в срок.

«Завершим в срок», — сказала пресс-секретарь компании.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 г. Федеральная антимонопольная служба настояла, чтобы сотовые операторы МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Tele2 поменяли тарифные планы при поездках внутри страны, сделав их более доступными для клиентов.

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