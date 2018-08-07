Роспотребнадзор: сельчане в Зауралье годами пьют опасную воду

с. Садовое, Курганская область, , 12:30 — REGNUM Жители села Садовое Курганской области пьют несоответствующую санитарно-эпидемиологическим нормативам воду. В водопроводе зауральского села годами течёт техническая вода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области .

«В 2014 году ещё наш территориальный отдел подавал исковое заявление в Кетовский районный суд с целью возложить на администрацию Садовского сельсовета обязательства о приведении водопровода в соответствии с нормативами. Они должны были выполнить решение суда в феврале 2018 года. Они его не выполнили. Кроме того, они обращались в суд, чтобы им отсрочку дали, чтобы они могли что-то сделать до 2021 года. Суд им отказал»,— пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Курганской области Светлана Хомко.

Получается, что администрация Садовского сельсовета сорвала все сроки, отпущенные на решение проблемы с питьевой водой в селе. Сейчас дело находится в юрисдикции судебных приставов. Если проблема с качеством водоснабжения и далее не будет решена, то Роспотребнадзор опять обратится в суд, пояснили в надзорном ведомстве.

«Всё, что мог, Роспотребнадзор сделал. Жалобы от населения поступали. Вода не соответствует нормативам по санитарно-эпидемиологическим показателям», — резюмирует Светлана Хомко.

Отметим, что жители села Садового в Кетовском районе платят за воду из крана как за питьевую. Но вместе с тем жалуются, что такая «питьевая» вода порой не годится даже для стирки, а грязь, поступающая из водопровода, регулярно выводит из строя бытовую технику. Такое качество воды садовчане связывают с ветхостью водопровода, который уже совсем проржавел. Разумеется, заплатив один раз за «питьевую» воду, жители села идут за настоящей питьевой водой в специальный киоск и покупают там её по три рубля за литр, либо берут ещё более дорогую воду в сельских магазинах.

Кроме того, жители села не удовлетворены не только низким качеством воды, но и её малым количеством. Воды в Садовое поступает на треть меньше, чем необходимо. Районные власти намерены решать проблему бурением новой скважины.

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