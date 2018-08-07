В калужской деревне Рыляки детям предлагают учиться в затопленной школе

Юхнов, Калужская область, , 12:27 — REGNUM В Калужской области заявили о срыве сроков капитального ремонта здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа имени генерал-полковника М. И. Потапова», расположенного в деревне Рыляки Юхновского района. Об этом 7 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.

Как выяснили активисты, контракт на капитальный ремонт школы на сумму 6 млн 178 тыс. рублей был заключен 7 декабря 2017 года со сроком исполнения контрактных обязательств в течение шести месяцев. Однако в начале августа 2018 года работы в полном объеме подрядчик не выполнил. Более того, в ходе затянувшихся ремонтных работ ряд классов и помещений второго этажа школы были залиты водой и пришли в негодность.

Во время осмотра активистами результатов уже проведенного ремонта были выявлены явные строительные дефекты. В частности, на кровле здания обнаружены участки с отсутствующим сцеплением мягкого кровельного материала со стяжкой. Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что на ступеньках входа в школу работники укладывали плитку так называемыми «волнами». Вызвало нарекания и качество опорного столба для козырька крыльца школы. Также во время мониторинга была пресечена попытка строителей использовать бывший в употреблении материал.

Общественники направили обращение в Калужское УФАС с просьбой проверить действия подрядной организации на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства при проведении конкурсных процедур по заключению данного контракта. Активисты намерены контролировать проведение работ до их полного и качественного завершения.

«На ремонт образовательной организации выделена крупная сумма бюджетных средств. И сейчас необходимо добиться завершения проведения затянувшегося капитального ремонта, поскольку до 1 сентября осталось меньше месяца. Подрядная организация должна исправить допущенные ошибки. Строительные дефекты в виде вздутий на крыше могут поставить под угрозу значительную часть проведенного ремонта, а значит, по большому счету, — и эффективность использования выделенных средств. Считаем, что необходимо провести все работы до начала нового учебного года. Нельзя допускать ошибок, когда речь идет о безопасности детей», — считает Олег Потапов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 6 августа в Калуге на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти обсудили вопросы подготовки общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. В частности, шла речь об обеспечении антитеррористической и пожарной безопасности.

По информации профильных ведомств, около 80% образовательных организаций калужского региона оснащены системами охранного видеонаблюдения, практически все — кнопками экстренного вызова, которые имеют вывод на пульты централизованной охраны территориальных подразделений вневедомственной охраны либо частных охранных организаций. Свыше 88% образовательных организаций полностью имеют периметральное ограждение, более 93% — освещение территории в ночное время. Наиболее крупные школы области оснащены системами контроля и управления доступом.

В настоящее время ведется проверка готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году. С 15 августа по 15 сентября в регионе пройдет месячник безопасности детей, в ходе которого пройдет ряд профилактических мероприятий, в том числе показательные занятия по правилам поведения при пожаре и при угрозе чрезвычайных ситуаций с показом специальной техники, видеофильмов, демонстрации работы пожарных и спасателей. Накануне Дня знаний все территории и помещения общеобразовательных организаций региона будут обследованы с применением специально обученных служебных собак и технических средств на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ.