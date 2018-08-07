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В Узбекистане может появиться список рекомендуемых для свадеб песен

Общество

К составлению соответствующего списка могут присоединиться все желающие

Ташкент, 7 августа 2018, 12:21 — REGNUM  Государственное учреждение Узбекистана «Узбекконцерт» планирует составить список песен, рекомендуемых для свадебных торжеств, сообщается на сайте ведомства.

Так, к составлению соответствующего списка могут присоединиться все желающие. Ведомство просит направлять песни, которые, по мнению граждан, будут уместны для свадеб, на почту учреждения или позвонить по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Узбекистане народные депутаты Самаркандского областного Кенгаша приняли ряд мер по организации свадеб и торжеств, которые направлены на искоренение пышных свадеб.

Кроме того, депутаты рекомендовали прослушать содержание песен на свадьбах и установить контроль над репертуаром и выступлениями артистов из Ташкента.

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